PC prende estelionatário que aplicava golpes em diversas lojas de Boquim

A Delegacia de Boquim concluiu as investigações sobre crimes de estelionatos que ocorreram no município, indiciando e prendendo um homem de 32 anos, apontado como autor de diversos golpes em lojas do comércio boquinense.

Segundo a Polícia Civil, o autor utilizava nomes de pessoas com influência na cidade e que estavam com obras em andamento, valia-se de uma prática comum entre alguns comerciantes do ramo de materiais de construção do município, que era a realização de vendas por telefone, e se passava por essas pessoas, ligando para os estabelecimentos comerciais e realizando diversos pedidos, causando prejuízo econômico para os comerciantes e transtornos para terceiros, que tinham seus nomes utilizados indevidamente.

Já o delegado Josenildo Brito, que esteve à frente da ação, informou que assim que Polícia Civil tomou conhecimento dos fatos, foi instaurado inquérito policial e, após diligências investigativas, foi possível identificar o homem e solicitar a sua prisão preventiva. Por outro lado, o suspeito fugiu do seu domicílio em Boquim, mas foi preso em Estância.

Diante disso, ainda na manhã da última sexta-feira, 7, ele passou por audiência de Custódia e permanece preso, respondendo pelos atos praticados.