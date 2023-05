Foragido por causar incêndio é preso na Micareta de Boquim

As Delegacias de Boquim e Lagarto cumpriram, na madrugada de domingo, 7, durante a Micareta de Boquim, o mandado de prisão contra o suspeito de incendiar o prédio que abrigava, provisoriamente, a Biblioteca Municipal Hermes Fontes e o Museu Raymundo Fernandes da Fonseca, no município de Boquim.

O responsável pelo incêndio, que causou danos irreparáveis a objetos do acervo municipal, foi preso depois de ser reconhecido por policiais civis que atuavam no circuito percorrido pelos trios elétricos. Após notar a presença do investigado, que estava foragido da Justiça, os agentes deram voz de prisão ao homem, cumprindo o mandado e encaminhando o caso à Delegacia de Boquim.

“Estávamos com equipes percorrendo diversos pontos do circuito, trabalhando atentamente na identificação de criminosos e buscando diminuir a incidência dos crimes mais costumeiros em grandes eventos”, declarou o delegado Josenildo Brito Nascimento, que esteve à frente da ação e também elogiou a integração das forças de segurança durante os três dias de festa.

“Permanecemos com equipes em regime de plantão na delegacia e nas ruas do circuito desde o início do micareta, sexta-feira, até a madrugada da segunda. Durante esses dias, não tivemos registros de ocorrências graves, foram apenas problemas corriqueiros”, completou o delegado.

Fonte: Polícia Civil