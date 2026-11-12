PC prende homem com mandado em aberto por tentativa de estupro

A Polícia Civil de Sergipe, por meio da 2ª Delegacia Metropolitana, prendeu, na última quarta-feira, 11, um homem que possuía mandado de prisão em aberto por tentativa de estupro. A captura ocorreu em Aracaju, durante diligências relacionadas à investigação de um furto, quando os policiais identificaram a existência da ordem judicial contra ele.

O mandado foi expedido pelo Tribunal de Justiça de Sergipe (TJSE), por meio da Comarca de Japaratuba, em decorrência de uma condenação definitiva pelo crime de tentativa de estupro, proferida em 2017.

Após a identificação da ordem judicial, a equipe realizou diligências que resultaram na localização e prisão do homem. Ele foi conduzido à 2ª Delegacia Metropolitana para os procedimentos legais e permanece à disposição da Justiça.

Fonte: Polícia Civil