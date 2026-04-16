PC prende homem foragido há quase 30 anos por homicídio

A Polícia Civil prendeu, na última quarta-feira, 15, um homem investigado por cometer um homicídio no município de Carira no ano de 1997. A captura foi realizada por equipes da Delegacia Regional da cidade, após diligências recentes, que permitiram localizar o suspeito, que estava foragido da Justiça há quase três décadas.

De acordo com informações do processo, o crime ocorreu no dia 12 de setembro de 1997, por volta das 23h30. O homem é apontado como autor de um ataque com faca contra a vítima, causando ferimentos que levaram à morte.

Na época dos fatos, o Poder Judiciário da Comarca de Carira recebeu a denúncia com base em indícios de autoria e materialidade e decretou a prisão preventiva do homem. Desde então, ele passou a ser considerado foragido, permanecendo em local incerto ao longo dos anos.

Após a retomada das investigações e o levantamento de novas informações, os policiais civis conseguiram identificar o paradeiro do suspeito e cumpriram o mandado de prisão no próprio município de Carira. A detenção ocorreu sem resistência.

Depois de detido, o homem foi encaminhado à unidade policial para os procedimentos legais e, posteriormente, levado à audiência de custódia, ficando à disposição da Justiça.

Fonte: SSP/SE