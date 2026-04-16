logo-nova2-e1509398755136-cópia-1

PUBLICIDADE

Previous
Next
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
page
logo-nova2-e1509398755136-cópia-1

PUBLICIDADE

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
page
Previous
Next
Publicidade

PC prende homem foragido há quase 30 anos por homicídio

POLICIA CIVIL

A Polícia Civil prendeu, na última quarta-feira, 15, um homem investigado por cometer um homicídio no município de Carira no ano de 1997. A captura foi realizada por equipes da Delegacia Regional da cidade, após diligências recentes, que permitiram localizar o suspeito, que estava foragido da Justiça há quase três décadas.

De acordo com informações do processo, o crime ocorreu no dia 12 de setembro de 1997, por volta das 23h30. O homem é apontado como autor de um ataque com faca contra a vítima, causando ferimentos que levaram à morte.

Na época dos fatos, o Poder Judiciário da Comarca de Carira recebeu a denúncia com base em indícios de autoria e materialidade e decretou a prisão preventiva do homem. Desde então, ele passou a ser considerado foragido, permanecendo em local incerto ao longo dos anos.

Após a retomada das investigações e o levantamento de novas informações, os policiais civis conseguiram identificar o paradeiro do suspeito e cumpriram o mandado de prisão no próprio município de Carira. A detenção ocorreu sem resistência.

Depois de detido, o homem foi encaminhado à unidade policial para os procedimentos legais e, posteriormente, levado à audiência de custódia, ficando à disposição da Justiça.

Fonte: SSP/SE

Publicidade
Publicidade
Previous
Next