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PC prende homem investigado por tentativa de feminicídio no interior de SE

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A Polícia Civil, por meio da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher e Demais Grupos Vulneráveis de Itabaiana (DEAGV), cumpriu, na última quarta-feira, 27, o mandado de prisão preventiva de um homem investigado por tentativa de feminicídio tendo como vítima a ex-companheira. O crime ocorreu no dia 8 de janeiro de 2026, no bairro São Cristóvão, em Itabaiana.

Segundo as investigações, após ser ferida por arma branca, a vítima conseguiu escapar e buscar ajuda de moradores da região, que impediram a continuidade das agressões. Depois do crime, o suspeito fugiu e permaneceu foragido até o cumprimento da ordem judicial, ocorrido na cidade de Itabaiana, nesta quarta.

De acordo com a Polícia Civil, o pedido de prisão preventiva foi representado pelo delegado Gabriel Sá, diante da gravidade do caso e do histórico de violência doméstica atribuído ao investigado. O inquérito policial já foi encaminhado ao Poder Judiciário.

Após ser preso, o suspeito passou por audiência de custódia e permanece à disposição da Justiça. A DEAGV de Itabaiana informa que denúncias e informações sobre casos de violência contra a mulher na cidade serrana podem ser repassadas, de forma anônima, por meio do Disque-Denúncia 181.

Fonte: SSP/SE

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