A Polícia Civil de Sergipe, por meio da Delegacia de Malhador, cumpriu, na tarde da última quarta-feira, 25, um mandado de prisão preventiva contra um homem investigado pelo crime de estupro de vulnerável. O suspeito estava foragido há seis anos.

De acordo com as investigações, os crimes ocorreram em 2019. O investigado é pai das vítimas, que tinham menos de 12 anos de idade na época dos fatos. Conforme apurado, os abusos aconteciam durante os finais de semana em que ele permanecia com as crianças.

Após o cumprimento do mandado e a formalização dos procedimentos legais, o homem foi recolhido e permanece à disposição do Poder Judiciário. Ele deverá passar por audiência de custódia e pelas demais providências judiciais cabíveis.

A Polícia Civil reforça a importância da participação da população no enfrentamento à criminalidade. Informações e denúncias sobre crimes ou suspeitos podem ser repassadas de forma anônima e sigilosa por meio do Disque-Denúncia, pelo telefone 181.

Fonte: Polícia Civil