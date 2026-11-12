PC prende homem por tráfico de drogas e embriaguez ao volante em Tobias Barreto

A Polícia Civil de Sergipe, por meio da Delegacia de Tobias Barreto, prendeu em flagrante um homem de 39 anos por tráfico de drogas e embriaguez ao volante. A abordagem ocorreu no final da tarde da última quarta-feira, 11, na Avenida Sete de Junho, no Centro do município.

A apuração teve início após denúncias de que o homem estaria vendendo entorpecentes e utilizando um automóvel para distribuir a droga. Com base nas informações recebidas, os policiais realizaram levantamentos e monitoramento, identificaram o veículo utilizado e localizaram o endereço do investigado.

Na tarde da ocorrência, a equipe recebeu informações de que ele estaria transportando uma remessa de drogas para repasse a terceiros. Durante as diligências, os policiais localizaram o homem em um Ford Fiesta prata consumindo bebida alcoólica enquanto dirigia.

Na busca realizada no veículo, foram encontradas porções de substância análoga à cocaína escondidas no porta-luvas, além de latas de cerveja. O homem recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia Plantonista de Tobias Barreto, juntamente com a droga, o automóvel e um aparelho celular apreendidos.

Na unidade policial, foi lavrado o Auto de Prisão em Flagrante. A autoridade policial também representou pela conversão da prisão em flagrante em preventiva. O homem permanece à disposição do Poder Judiciário.

A Polícia Civil destaca que informações e denúncias sobre o tráfico de drogas podem ser repassadas de forma anônima e gratuita por meio do Disque-Denúncia 181.

Fonte: SSP/SE