PC prende investigado por furto que causou prejuízo de R$ 300 mil

A Polícia Civil de Sergipe, por meio da 5ª Delegacia Metropolitana, cumpriu, na última sexta-feira, 16, um mandado de prisão preventiva contra um homem investigado pelo furto de equipamentos de uma estação de telecomunicações no bairro 13 de Julho, em Aracaju. O crime causou um prejuízo estimado em R$ 300 mil e interrompeu serviços de transmissão de dados, telefonia e internet na área atendida pela estrutura.

Segundo as investigações, o furto ocorreu na noite de 12 de outubro de 2025. O homem teria agido com outro indivíduo ainda não identificado, subtraindo cabos de energia, placas de comunicação e transmissão e outros equipamentos da estação.

No dia seguinte, o veículo utilizado no crime se envolveu em um acidente de trânsito no Conjunto Fernando Collor, em Nossa Senhora do Socorro. Acionada, a Polícia Militar encontrou os equipamentos furtados no automóvel. O homem foi conduzido à Central de Flagrantes, onde afirmou que trabalhava com fretes e havia sido contratado para transportar o material. Na ocasião, segundo as informações da investigação, não havia elementos suficientes para mantê-lo preso.

A partir da apuração do caso, a 5ª Delegacia Metropolitana reuniu provas que apontaram a participação do investigado no furto da estação da capital e em ocorrências semelhantes contra estruturas de telecomunicações em Lagarto, Propriá, Nossa Senhora da Glória e no bairro América, também em Aracaju.

“ Ao tomar conhecimento do fato, a 5ª Delegacia Metropolitana instaurou investigação e reuniu provas da participação do suspeito no furto à estação do bairro 13 de Julho, bem como em crimes semelhantes contra estações localizadas em Lagarto, Propriá e Nossa Senhora da Glória, além de outra na capital, no bairro América”, explicou o delegado Alexandre Felipe.

Com base nos elementos reunidos, a autoridade policial representou pela prisão preventiva, decretada pelo Poder Judiciário. O mandado foi cumprido no dia 16 de outubro.

O homem passou por audiência de custódia e permanece à disposição da Justiça. As investigações também buscam esclarecer a participação de outros envolvidos nos crimes.

Fonte: SSP/SE