A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Ribeirópolis, cumpriu um mandado de prisão preventiva contra um homem investigado por tentativa de feminicídio. A prisão ocorreu na última terça-feira, 25, após decisão do Poder Judiciário.

O crime aconteceu no dia 2 de agosto, quando o investigado teria utilizado uma faca para atingir a companheira com diversos golpes, causando-lhe ferimentos graves.

Após a instauração do procedimento investigativo e a coleta de elementos de prova, a autoridade policial representou pela prisão preventiva do investigado. O pedido foi acolhido pelo Poder Judiciário, que expediu o mandado cumprido pela equipe policial.

Após a prisão, o homem foi conduzido à unidade policial para os procedimentos legais e permanece à disposição da Justiça.

Denúncia e registro da ocorrência

A Polícia Civil orienta que mulheres em situação de violência procurem uma unidade policial para registrar boletim de ocorrência desde os primeiros sinais de agressão, ameaça ou intimidação. A formalização da denúncia permite a apuração dos fatos e o acesso à rede de proteção, incluindo a possibilidade de solicitação de medidas protetivas de urgência. Qualquer descumprimento dessas medidas deve ser comunicado imediatamente à polícia.

As denúncias podem ser feitas pelo Disque-Denúncia 181, inclusive de forma anônima, ou pelo Ligue 180, que oferece orientação e recebe denúncias de violência contra a mulher. Em situações de emergência ou agressão em andamento, a Polícia Militar deve ser acionada pelo telefone 190. Também é possível registrar a ocorrência e solicitar medidas protetivas pela Delegacia Virtual da Mulher.

Fonte: Polícia Civil