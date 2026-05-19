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PC prende investigado por tentativa de feminicídio no interior de SE

Policia-civil-2024

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Santa Luzia do Itanhy, cumpriu na tarde da última segunda-feira, 18, um mandado de prisão preventiva contra um homem investigado por tentativa de feminicídio. O crime aconteceu durante o período carnavalesco deste ano, no município.

Conforme as investigações policiais, o suspeito desferiu um golpe de faca contra a sua companheira e tentou dar continuidade às agressões. Os ataques só cessaram porque familiares da vítima intervieram e conseguiram conter o agressor, evitando um desfecho mais grave.

Após o crime, a Polícia Civil iniciou as investigações e reuniu elementos que apontaram a participação do investigado no caso. Com base nas informações levantadas, foi solicitado à Justiça o mandado de prisão preventiva, que foi autorizado pelo Poder Judiciário.

O investigado compareceu espontaneamente à delegacia de polícia acompanhado de seu advogado. Na ocasião, os policiais deram cumprimento ao mandado expedido em seu desfavor.

O homem permanece preso e à disposição da Justiça, aguardando audiência de custódia.

Fonte: SSP/SE

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