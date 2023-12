PC prende investigados de roubar supermercado em Campo do Brito

No último sábado, 09, policiais civis da Delegacia de Campo do Brito cumpriram os mandados de prisão preventiva contra dois investigados pelo roubo de um supermercado da cidade. O crime ocorreu no dia 11 de novembro.

De acordo com a delegada Pamela Guarilha, na data do crime, dois homens entraram armados no estabelecimento comercial. “Um com faca e outro, com arma de fogo, anunciando o roubo”, explicou.

Após subtrair os aparelhos celulares dos funcionários da loja e de uma cliente, os investigados trancaram os funcionários no banheiro da loja. “E tentaram levar celulares expostos na loja, mas não conseguiram”, acrescentou a delegada.

No decorrer da investigação, foram analisadas imagens de câmeras de segurança do estabelecimento comercial. “Sendo possível identificar os autores. Findado o trabalho de investigação, foram representadas as prisões preventivas”, complementou Pâmela.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.

Fonte: Polícia Civil