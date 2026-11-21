A Polícia Civil de Sergipe, por meio da Delegacia de Boquim, prendeu, na última quinta-feira, 19, mais um homem condenado pelo crime de estupro de vulnerável. A prisão foi realizada na região central do município, em cumprimento a um mandado de prisão definitiva expedido pela Justiça.

O homem foi condenado a uma pena superior a 15 anos de reclusão, a ser cumprida em regime fechado.

Esta é a segunda prisão por estupro de vulnerável realizada pela unidade policial em apenas uma semana. No mesmo período, também foi efetuada uma prisão relacionada ao crime de furto, totalizando mais três pessoas presas pela equipe policial.

O delegado Josenildo Brito destacou que a Delegacia de Boquim mantém o trabalho de combate à criminalidade, com o cumprimento de decisões judiciais e a atuação na responsabilização de pessoas envolvidas em práticas criminosas.

Fonte: Polícia Civil