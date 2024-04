PC prende mulher condenada por estuprar adolescente no interior de SE

Equipe de investigação da Delegacia de Atendimento à Criança e ao Adolescente Vítima (Deacav), vinculada ao Departamento de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAGV), deu cumprimento ao mandado de prisão definitiva de uma mulher de 40 anos. Ela é investigda por estupro de vulnerável de um adolescente de 13 anos. A ação policial foi divulgada nesta quarta-feira, 03.

As investigações tiveram início em 2020, quando a mãe da vítima desconfiou da mudança de comportamento do filho, que não queria comer, estudar, falar e passou a ficar trancado dentro do quarto.

A mãe do adolescente era casada com um homem de 61 anos que tinha uma filha de 37 anos. Ela conta que precisou operar um câncer e era visitada pela enteada, que morava no interior do estado e costumava passar alguns dias em sua casa.

Conforme a apuração policial, durante as noites em que dormia na casa da madrasta e do pai, a investigada – enteada da mãe da vítima – aliciava o adolescente praticando com eles atos libidinosos.

A investigada foi condenada a nove anos de reclusão, e o mandado de prisão foi cumprido em um município do Baixo São Francisco. Ela já se encontra à disposição da Justiça para adoção das demais medidas cabíveis ao caso.

Fonte: SSP/SE