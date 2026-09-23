PC prende no Espírito Santo condenado a 18 anos por crime sexual cometido no interior de SE

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Polícia de Santa Luzia do Itanhy, cumpriu, na tarde da última terça-feira, 22, no Espírito Santo, mandado de prisão definitiva contra um homem condenado a 18 anos de prisão, em regime fechado, pelo crime de estupro de vulnerável contra quatro crianças. O crime ocorreu em 2007, no município de Santa Luzia do Itanhy.

Após a prática do crime, o condenado deixou Sergipe e passou a residir no Espírito Santo. A partir do trabalho investigativo realizado pela equipe da Delegacia de Santa Luzia do Itanhy, foram levantadas informações sobre o paradeiro do foragido e repassadas à Seção de Inteligência do 10º Batalhão da Polícia Militar do Espírito Santo (10º BPM/ES).

Com base nos dados compartilhados pela Polícia Civil de Sergipe, policiais militares realizaram diligências e conseguiram localizar e prender o condenado, dando cumprimento à ordem judicial.

A ação evidencia a importância da integração entre as forças de segurança de diferentes Estados para a localização de pessoas procuradas pela Justiça. O trabalho investigativo também permitiu o cumprimento do mandado mesmo após quase duas décadas da prática do crime.

O preso permanece à disposição da Justiça para os procedimentos legais e deverá ser encaminhado ao sistema prisional para o cumprimento da pena.

Fonte: SSP/SE