PC prende no interior de SE mulher foragida há mais de 20 anos

Na última segunda-feira, 25, a Polícia Civil , por meio da Delegacia de Santa Luzia do Itanhy, cumpriu um mandado de prisão preventiva contra uma mulher condenada pelos crimes de roubo majorado, furto qualificado e associação criminosa. Os delitos foram praticados em 2003 no Povoado Convento, localizado no município de Santa Luzia do Itanhy.

De acordo com o inquérito policial, a mulher integrava o grupo criminoso responsável pelas ações e permaneceu foragida da Justiça durante mais de duas décadas. Durante levantamentos realizados pela equipe de investigação sobre o caso, os policiais receberam informações de que a condenada havia retornado ao povoado.

Com base nas informações obtidas, os oficiais investigadores se deslocaram até o Povoado Covento, onde conseguiram localizar e prender a investigada em cumprimento ao mandado judicial expedido contra ela.

A Polícia Civil destacou que, mesmo após os delitos, as diligências relacionadas ao caso continuaram sendo realizadas ao longo dos anos pela equipe da Delegacia de Santa Luzia do Itanhy, o que possibilitou a localização da foragida mesmo após 23 anos dos crimes.

Após a prisão desta segunda, a mulher foi encaminhada à delegacia local e permanece à disposição do Poder Judiciário para a realização da audiência de custódia.

A Polícia Civil reforça que denúncias e informações sobre crimes e suspeitos podem ser repassadas por meio do Disque-Denúncia, no número 181. O sigilo do denunciante é garantido.

Fonte: SSP/SE