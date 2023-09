PC prende pai que abusou das três filhas em crimes que se repetiram por 30 anos

Três décadas de drama familiar que só foi revelado, graças a uma denúncia anônima bastante detalhada narrando a terrível história vivida por três crianças que são irmãs. A Delegacia de Santa Luzia do Itanhy prendeu o investigado por abusar sexualmente das três filhas. As investigações indicaram que ele agiu da mesma forma com as três vítimas. Ele esperava que cada uma de suas filhas atingisse a idade entre os 10 aos 12 anos para cometer os abusos. A prisão ocorreu nesta sexta-feira, 15.

De acordo com as investigações, a primeira vítima tem cerca de 40 anos, a segunda quase 30 anos e a terceira e última das filhas tem apenas 10 anos. Após a denúncia anônima, os investigadores da Polícia Civil iniciaram o levantamento de informações para verificar a veracidade dos fatos.

Com os casos confirmados, a Delegacia de Santa Luzia do Itanhy reuniu os elementos probatórios que geraram um relatório de investigação policial. A Polícia Civil então solicitou o mandado de prisão preventiva do investigado. Com a autorização da Justiça, ele foi preso e já se encontra à disposição da Justiça.

A Delegacia de Santa Luzia do Itanhy continua as investigações com com novas diligências na tentativa de localizar e ouvir uma menor, que seria a quarta vítima do investigado. Por isso, a Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.