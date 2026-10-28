PC prende preventivamente investigado por feminicídio no interior de SE

A Polícia Civil de Sergipe, por meio da Delegacia de Moita Bonita, cumpriu mandado de prisão preventiva contra o homem apontado como autor do feminicídio de uma mulher de 39 anos, ocorrido na madrugada da segunda-feira, 26, no município. A prisão aconteceu na tarde desta terça-feira, 27.

Conforme as investigações, o casal teria se desentendido horas antes do crime. Após a discussão, o investigado teria ido até a residência da vítima e aguardado seu retorno de uma festa. Ao chegar ao local, a mulher foi surpreendida pelo companheiro, que teria desferido golpes de faca contra ela. A filha da vítima, uma adolescente de 15 anos, presenciou o crime e relatou o ocorrido à Polícia Militar.

Segundo a delegada Mirna Mota, responsável pela Delegacia de Moita Bonita, desde que tomou conhecimento do caso, a Polícia Civil realizou diversas diligências para localizar o suspeito e reunir elementos para a investigação. O trabalho policial possibilitou o cumprimento do mandado de prisão preventiva em menos de 48 horas após o crime. A prisão ocorreu no próprio município de Moita Bonita.

A delegada também destaca a importância da participação da população no enfrentamento à criminalidade. Informações que possam contribuir com investigações policiais podem ser repassadas de forma anônima por meio do Disque-Denúncia 181.

Fonte: SSP/SE