PC prende seis integrantes de grupo que roubava propriedades rurais em Lagarto

A Polícia Civil divulgou nesta terça-feira, 25, o resultado de uma operação deflagrada pela Delegacia de Repressão a Crimes Rurais e Abigeato (Dercra) e que resultou em seis prisões. Os presos são investigados pela prática de crimes em propriedades rurais da cidade de Lagarto.

De acordo com as investigações, os crimes eram praticados em sequência contra unidades produtoras de frutas na região dos povoados Jenipapo e Araçá. O grupo cometia os crimes agindo da mesma forma contra todas as vítimas.

Segundo o delegado Fernando Melo, titular da Dercra, as investigações começaram após três roubos praticados, em sequência, contra propriedades rurais, produtoras de frutas, na zona rural de Lagarto.

“Os autores agiam sempre com o mesmo modo de operação, atuando em grupo de quatro indivíduos, todos armados e violentos, e com conhecimento prévio da rotina das propriedades”, detalhou.

Durante as diligências, os investigadores levantaram que os suspeitos teriam ligação até com roubo a agências bancárias, no interior do Pernambuco, e diversos roubos de veículos em diferentes municípios de Sergipe.

“Na primeira fase da operação, seis pessoas foram presas e alguns dos celulares das vítimas recuperados. As investigações continuam para identificar os demais integrantes da associação criminosa”, acrescentou.

A Polícia Civil solicita que informações sobre a localização de Cleonardo Antônio dos Santos Silva, conhecido como “Chapa”, único foragido, sejam repassadas ao Disque-Denúncia (181). O sigilo do denunciante é garantido.

Fonte: Polícia Civil