Três sergipanos são presos por roubos em usinas de Alagoas

Nesta segunda-feira, 3, as polícias civis de Sergipe e Alagoas prenderam três sergipanos suspeitos de integrar uma organização criminosa responsável por assaltar diversas usinas no estado de Alagoas. Os mandados foram cumpridos em Aracaju.

De acordo com a Polícia Civil de Alagoas, o grupo foi localizado após um trabalho de investigação da Delegacia Regional de Penedo, comandada pelo delegado Rômulo Andrade, em parceria com a Divisão Especial de Investigação e Capturas (Deic), comandada pelo delegado Igor Diego.

“O grupo vinha atuando há cerca de um ano. Nas ações, a quadrilha subtraía fios de cobre, transformadores e bombas d’água que servem para irrigação, causando um prejuízo financeiro em cerca de R$ 1 milhão”, detalhou a PC de Alagoas.

E completou: “Várias usinas foram vítimas dessa organização criminosa, entre elas a Marituba, no município de Igreja Nova; Caeté, em São Miguel dos Campos; Coruripe e Pindorama, situadas em Coruripe; Triunfo, em Boca da Mata, e Seresta, em Teotônio Vilela”.

A operação contou com o apoio do Cope, de Sergipe, através do delegado Hilton Paulo. Já os homens detidos tiveram prisão decretada e serão levados da capital sergipana para a 7ª Delegacia Regional de Penedo.