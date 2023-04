PC prende suspeito de cometer homicídio por causa de R$ 100

Nesta semana, policiais civis do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) prendem suspeito de homicídio ocorrido no dia 03 de dezembro de 2022, na Zona de Expansão de Aracaju, e que vitimou Yuri Kauan de Freitas Correia.

De acordo com as investigações realizadas pelo DHPP, na noite do dia 03 de dezembro de 2022, a vítima transitava de bicicleta pelo povoado Areia Branca, Zona de Expansão da capital, quando foi surpreendida por quatro homens armados, que dispararam contra ela. Diante do ocorrido, Yuri acabou não resistindo aos ferimentos e evoluiu a óbito.

Segundo informações da polícia, a motivação do crime seria uma dívida de R$100,00, referente à documentação de uma motocicleta negociada entre um dos suspeitos e a vítima. Ainda de acordo com o DHPP, as investigações continuarão, buscando identificar os outros envolvidos e esclarecer por completo as circunstâncias do caso.

A Polícia Civil reforça que quaisquer informações que possam levar aos demais autores do delito podem ser repassadas através do Disque-Denúncia, 181. O sigilo do denunciante é garantido.