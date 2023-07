PC prende suspeito de participar de roubo contra entregador

A Divisão de Combate a Roubos e Furtos de Veículos deflagrou uma operação policial no bairro Guajará, em Nossa Senhora do Socorro, na última sexta-feira, 28. A ação culminou na prisão de um homem de 28 anos, suspeito de participar do roubo ocorrido no dia 17 de maio de 2023, na Grande Aracaju, que teve como vítima um entregador de delivery.

De acordo com investigações, durante o delito, a vítima teve sua motocicleta, celular e outros pertences roubados quando chegava para uma entrega. Segundo a delegada Michele Araújo, ficou constatado que o pedido de lanche realizado, na verdade era um atrativo para que o entregador fosse até o local, onde o criminoso já estava à sua espera, para realizar o roubo.

“Logo após a vítima comunicar o assalto, nós iniciamos as investigações, as quais resultaram na recuperação do aparelho celular roubado, que já foi devolvido a seu proprietário. Além disso, reunimos diversas evidências que apontam para participação do investigado nesse roubo, de modo que representamos por sua prisão, o que foi deferido pela Justiça”, explicou Michele Araújo.

Com o cumprimento do mandado de prisão, o suspeito foi encaminhado para unidade policial e amanhã será apresentado à Justiça em audiência de custódia.

Fonte: SSP/SE