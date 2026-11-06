PC prende suspeito de tentar matar ex-companheira por envenenamento

A Polícia Civil prendeu preventivamente, na última quinta-feira, 05, um homem suspeito de tentar matar a ex-companheira por envenenamento, além de praticar outros crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, como ameaça, injúria e lesão corporal. A ação foi realizada pela equipe da Delegacia Municipal de Monte Alegre.

De acordo com as investigações, o suspeito não aceitava o fim do relacionamento e passou a apresentar um comportamento cada vez mais agressivo, principalmente após descobrir que a ex-companheira estava em um novo relacionamento.

O caso chegou ao conhecimento da Polícia Civil após a vítima dar entrada às pressas em uma unidade hospitalar, relatando ter sido envenenada pelo ex-companheiro.

Segundo o delegado Artur Herbas, responsável pela investigação, a equipe policial agiu imediatamente após tomar conhecimento da ocorrência. Durante as diligências, foram recolhidos alimentos na residência da vítima, que passaram por perícia e tiveram a presença da substância conhecida popularmente como chumbinho confirmada.

“Além da comprovação pericial do envenenamento, a investigação também reuniu elementos relacionados a episódios anteriores de ameaças, agressões e injúrias praticados contra a mesma vítima. Diante da gravidade dos fatos, representamos pela prisão preventiva do investigado, que foi deferida pela Justiça”, explicou o delegado.

O mandado de prisão foi cumprido nesta quinta-feira, no município de Monte Alegre. O suspeito também passou por audiência de custódia na mesma data e será encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.

Fonte: SSP/SE