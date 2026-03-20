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PC prende suspeitos de duplo homicídio ocorrido na Praia do Abaís

POLICIA CIVIL

A Polícia Civil de Sergipe, por meio da Delegacia Regional de Estância e da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), prendeu, na manhã desta sexta-feira, 20, dois suspeitos de envolvimento em um duplo homicídio ocorrido na quarta-feira, 18, na Praia do Abaís, no município de Estância. A ação resultou ainda na apreensão da arma utilizada no crime e de outros materiais relacionados à execução criminosa.

As vítimas foram mortas por disparos de arma de fogo enquanto estavam dentro de um veículo. Assim que tomou conhecimento do caso, a equipe policial iniciou diligências investigativas de forma imediata. Poucas horas após o crime, um dos suspeitos já havia sido identificado, o que possibilitou o avanço das investigações e a localização dos envolvidos.

As buscas seguiram de forma ininterrupta desde a quarta-feira e culminaram na prisão dos dois investigados, apontados como executores do duplo homicídio.

Durante a operação, foi apreendida uma pistola calibre 9mm, utilizada no crime, além da motocicleta empregada na ação criminosa. Os policiais também localizaram uma placa clonada, utilizada para dificultar a identificação do veículo, que havia sido descartada na Praia da Caueira logo após o ocorrido.

Um dos suspeitos é residente de Nossa Senhora do Socorro, enquanto o outro é do município de Itaporanga d’Ajuda. Foi constatado ainda que um deles estava foragido do sistema prisional sergipano, com mandado de recaptura em aberto.

De acordo com o delegado Paulo Cristiano, responsável pela investigação, a rápida resposta policial foi determinante para o resultado da operação. “A ação foi bem-sucedida graças ao empenho das equipes, que trabalharam de forma contínua até alcançar a prisão dos suspeitos. O caso segue em investigação e pode ter novos desdobramentos”, destacou.

As investigações continuam em andamento para esclarecer a motivação e todas as circunstâncias do crime, bem como identificar outros possíveis envolvidos.

A Polícia Civil reforça que informações podem ser repassadas, de forma anônima, por meio do Disque-Denúncia 181.

Fonte: SSP/SE

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