PC prende três pessoas após ação de combate ao tráfico de drogas no interior de SE

A Polícia Civil de Sergipe, por meio da Divisão de Narcóticos e Entorpecentes (Denarc) da Delegacia Regional de Itabaiana, prendeu três pessoas na última segunda-feira, 19, durante uma ação que resultou na apreensão de maconha, uma mistura contendo cocaína e insumos, além de materiais utilizados no preparo e no acondicionamento de drogas.

A investigação teve início há aproximadamente um ano e tinha como alvo um homem, suspeito de comercializar maconha no município. Em março deste ano, durante diligências na residência dele, os policiais encontraram pequenas porções da substância, em quantidade compatível apenas com a infração de uso de drogas.

No final da manhã dessa segunda-feira, após receber informações de que o alvo estaria realizando entregas de drogas no bairro Invasão, a equipe policial se deslocou até a residência dele, no bairro São Cristóvão. No local, os agentes encontraram o investigado chegando de motocicleta.

Durante as buscas no imóvel, foram encontrados três pedaços de maconha em um armário da cozinha, pesando aproximadamente 25 gramas. Em outro ponto da residência, os policiais localizaram mais oito pedaços da substância, totalizando cerca de 90 gramas, além de duas balanças e uma faca utilizada para cortar a droga.

Questionado, ele afirmou que vendia entorpecentes diretamente aos consumidores e indicou um segundo nome como seu fornecedor. A equipe seguiu até a residência desse segundo investigado, na Quarta Etapa do bairro Queimadas, onde apreendeu dois pedaços de maconha, com peso aproximado de 120 gramas, guardados em um guarda-roupa.

Durante os questionamentos, o segundo suspeito informou que mantinha cocaína sob sua responsabilidade na residência de um terceiro, no bairro Rotary Club. Os policiais foram até o endereço indicado e encontraram o homem na sala do imóvel, junto a materiais utilizados para preparar e acondicionar a substância.

Sobre uma mesa, havia aproximadamente 80 gramas de uma mistura contendo cocaína e insumos, além de embalagens plásticas, um copo, um prato, uma colher e uma balança.

Ao todo, a ação resultou na apreensão de aproximadamente 235 gramas de maconha e 80 gramas de mistura contendo cocaína e insumos, além de três balanças, uma faca e materiais utilizados no acondicionamento dos entorpecentes.

Os três envolvidos foram conduzidos à Delegacia Regional de Itabaiana para a adoção das medidas legais cabíveis.

Fonte: SSP/SE