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PC responsabiliza mulher por lesão corporal contra pessoa com deficiência

POLICIA CIVIL

A Delegacia Distrital de Areia Branca instaurou, na última terça-feira, 07, um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) contra uma mulher de 35 anos, investigada por lesão corporal dolosa contra pessoa com deficiência, crime previsto no artigo 129 do Código Penal.

De acordo com a apuração policial, a agressão ocorreu na noite do dia 3 de abril, no Centro do município. A suspeita teria atacado fisicamente um homem de 27 anos, que possui deficiência intelectual e está sob curatela.

A vítima sofreu lesões no rosto e nas costelas, além de ter a prótese dentária quebrada. No dia seguinte,o homem apresentou hematúria. As lesões foram confirmadas por laudo médico.

Em interrogatório na unidade policial, a mulher confessou a autoria do crime. O caso será encaminhado ao Ministério Público de Sergipe para adoção das medidas cabíveis.

Fonte: SSP/SE

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