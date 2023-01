Pela segunda vez, radialista lagartense é premiado pelo Tribunal de Justiça de SE

Nesta sexta-feira, 27, o radialista Lucas Brasil, apresentador do Programa Rádio Verdade, da Eldorado FM, recebeu o prêmio de Jornalismo do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe (TJSE). Esta foi a segunda vez que o comunicador lagartense foi reconhecido pela corte sergipana.

O radialista venceu o prêmio com uma reportagem referente aos direitos humanos e liberdade de expressão, chegando a abordar o caso Genivaldo de Jesus e a Polícia Rodoviária Federal, ocorrido em Umbaúba.

“O trabalho intitulado de “A tecnologia, o direito e você” ficou em primeiro lugar na edição deste ano e foi veiculado em cinco capítulos, contando com entrevistas importantes com o presidente do TJ, Desembargador Edson Ulisses de Mello, e a professora e especialista em direitos humanos da USP, Glenda Menzarroba”, detalhou o comunicador.