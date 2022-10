Pela terceira vez, Lula é eleito presidente do Brasil

Neste domingo, 30, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi eleito presidente da República Federativa do Brasil. Esta foi a terceira vez que ele venceu a corrida pelo Palácio do Planalto.

Com 99,74% das urnas apuradas, Lula contabilizava 60.167.788 milhões de votos (50,89%), enquanto o atual presidente e candidato a reeleição Jair Bolsonaro (PL) aparecia com 58.074.390 milhões de votos (49,17%).

Após a vitória, o presidente do Estados Unidos, Joe Biden (Democrata), emitiu uma nota reconhecendo a vitória do petista e falou em trabalhar em conjunto com Lula nos próximos meses e anos.

Já o presidente Jair Bolsonaro, até o fechamento desta matéria, não havia se manifestado. Além disso, ele entrou para a história como o primeiro presidente, desde a redemocratização do Brasil, a não conseguir ser reeleito.