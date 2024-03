Perímetro Irrigado Piauí realizará evento no Dia Mundial da Água

No Perímetro Irrigado Piauí, em Lagarto, no centro-sul sergipano, celebrará o Dia Mundial da Água, comemorado na proxima quarta-feira, 20. O evento vai receber alunos de instituições de ensino das comunidades abrangidas pelo perímetro e os agricultores assistidos naquela rede de distribuição do Governo do Estado. No escritório local, haverá palestra com temática voltada ao meio ambiente e uma apresentação sobre o Programa Água Doce (PAD). Além disso, os estudantes vão expor trabalhos acadêmicos e realizar apresentações artísticas.

O tradicional Dia da Água no perímetro tem como propósito a aproximação entre a comunidade e o polo irrigado, mostrando a sua função, produção, incremento à economia local e as atividades realizadas pelos técnicos e operadores da Companhia de Desenvolvimento Regional de Sergipe (Coderse), administradora do Piauí. Ao mesmo tempo, o evento aborda o tema do uso racional dos recursos hídricos como complementação às atividades educacionais, alcançando crianças e adolescentes dos sete povoados inseridos no perímetro.

O perímetro da Coderse, vinculada à Secretaria de Estado da Agricultura, Desenvolvimento Agrário e da Pesca (Seagri), estende-se por uma área irrigável de 703 hectares e beneficia 421 unidades produtivas agrícolas só em Lagarto, com água de irrigação e assistência técnica agrícola. Em 2023, a produção anual do perímetro Piauí chegou a 5.100 toneladas e gerou R$ 6,35 milhões em renda para os irrigantes. O técnico agrícola do perímetro, Marcos Emílio Almeida, vai palestrar sobre o funcionamento do Piauí e sua estação meteorológica, abordando também as mudanças climáticas, meio ambiente e fontes renováveis de energia.

Água Doce

A Seagri, por meio da Coderse, tem feito o trabalho de recuperação, manutenção, capacitação, organização comunitária e a ampliação das unidades de dessalinização de água do PAD instaladas no semiárido sergipano. Atualmente, são 29 unidades em nove municípios, com outras três sendo construídas pelo Governo do Estado. No Dia da Água, o componente de dessalinizador do Núcleo do ‘Água Doce’ em Sergipe, Claudinier Rodrigues, vai apresentar o funcionamento do sistema de dessalinização através da maquete do programa.

Dia da Água

Em 22 de março de 1992, a Organização das Nações Unidas (ONU) criou o Dia Mundial da Água. Anualmente, o dia é utilizado para propor uma agenda global de debate sobre o acesso seguro e sustentável aos recursos hídricos. Em 2024, preocupada pelos conflitos entre povos gerados na disputa pelo acesso à água, a ONU escolheu o tema ‘Água para a paz’ para o Dia da Água. No Brasil, a Agência Nacional de Águas (ANA) escolheu ‘A água nos une, o clima nos move’ como tema para a data, associando a necessidade de uma gestão dos recursos hídricos associada à realidade das mudanças climáticas.

Fonte: Governo de SE