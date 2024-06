Período de inscrições para o Enem encerra nesta sexta-feira, 7

As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) estão em pleno andamento, oferecendo aos estudantes a oportunidade de ingressar no ensino superior. É importante salientar que as inscrições, que começaram no dia 7 de maio, encerram-se nesta sexta-feira, 07. Para se inscrever, basta acessar a Página do Participante. As provas estão marcadas para os dias 3 e 10 de novembro, proporcionando aos candidatos tempo adequado para se prepararem.

A Secretaria de Estado da Educação e da Cultura (Seduc) está comprometida em apoiar os estudantes dos 3ºs anos do ensino médio e alunos do Programa Pré-Universitário (Preuni) por meio de um cronograma de atividades estruturado, que inclui revisões aos finais de semana, oficinas de redação e aulas exclusivas destinadas a cada modalidade de ensino com peso para o Enem. Todos os alunos matriculados no Preuni recebem um material didático exclusivo com apostilas, exercícios e simulados, visando uma preparação eficaz para o Enem.

Além disso, os participantes podem conferir na Página do Participante os resultados referentes aos recursos de taxa de isenção da inscrição e o resultado do exame. Essas informações são essenciais para garantir uma participação tranquila e sem contratempos. É importante que os estudantes verifiquem regularmente a página para não perderem prazos importantes.

Esforços conjuntos estão sendo realizados pelas escolas e polos para garantir que todos os alunos da rede pública estadual possam realizar suas inscrições. Além disso, os professores e gestores estão organizando um aulão, previsto para o dia 15 de junho, que acontecerá na Universidade Tiradentes. Este evento incluirá dicas de estudo, resolução de questões e orientações sobre a prova e a redação. Vale ressaltar que os polos do Preuni entrarão em recesso no período de 24 a 29 de junho.

O Enem é a principal forma de acesso ao ensino superior. Em Sergipe, é a única forma de ingressar na Universidade Federal de Sergipe (UFS). Além disso, o exame permite a participação em programas como o Sistema de Seleção Unificada (Sisu), o Programa Universidade para Todos (ProUni), e o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

A coordenadora geral do Programa Pré-Universitário, Gisele Pádua, ressaltou a importância dos estudantes em se inscrever no Enem: “É importante que os estudantes façam a inscrição e se preparem para a prova. Continuamos promovendo aulas de atualidades, oficinas de redação e simulados para estimular os estudantes para a prova”, reforça a coordenadora.

O diretor do Departamento de Educação (DED), Genaldo Freitas, reforça que o Enem abre portas para os estudantes. “A participação no Enem não apenas avalia o conhecimento adquirido durante o ensino médio, mas também é uma porta de entrada para diversas instituições de ensino superior em todo o país. Ele desempenha um papel crucial na vida acadêmica e profissional dos nossos alunos”, ressaltou.

Cronograma do Enem

Inscrições: 27/05 a 7/06

Aplicação da prova: 3/11 e 10/11

Divulgação do gabarito: 20/11

Divulgação do resultado: 13/11

Fonte: Governo de SE