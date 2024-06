Período junino alerta para riscos de acidentes no trânsito e crimes sexuais

Com a chegada do período junino, a Polícia Científica de Sergipe faz alertas sobre os riscos relacionados ao consumo excessivo de bebidas alcoólicas. No estado, cerca de 50% dos casos de acidentes de trânsito ocorreram em torno da combinação entre o consumo de álcool e a condução de veículos, conforme indicadores do Instituto de Análises e Pesquisas Forenses (IAPF), vinculados à Polícia Científica. Esse é apenas um dos riscos da ingestão de bebidas alcoólicas, já que a substância também pode facilitar a ocorrência de crimes sexuais.

Diante desse cenário, a recomendação para a ingestão moderada de álcool está diretamente relacionada ao efeito da substância no organismo humano, conforme explicado pelo perito criminal Ricardo Leal, do Laboratório de Toxicologia Forense da IAPF. “O álcool é um depressor do sistema nervoso central. Na prática, em vez de causar estímulo e moderado, o álcool gera uma sensação de pouca energia”, esclareceu.

Com esse efeito depressor, o tempo de ocorrência do ser humano é afetado, prejudicando a capacidade de resposta na condução de veículos, assim como exemplificou o perito criminoso. “A capacidade de exercício de atividades como dirigir um veículo estará comprometido, pois haverá uma dificuldade de manter a atenção e de ter uma resposta rápida no trânsito, ocasionando acidentes”, detalhou Ricardo Leal.

Combinação entre substâncias

Se apenas o consumo de álcool for capaz de interferir na concentração e na atenção do ser humano, a ingestão combinada com outras substâncias potencializa os danos à saúde e amplia os riscos de acidentes, assim como relatado Ricardo Leal. “Ou seja, se uma pessoa faz o consumo de álcool juntamente com medicamentos ou drogas de abuso, os efeitos no organismo humano podem ser potencializados”, alertou o perito criminoso.

Crimes sexuais

Além de ser considerado um dos fatores para a ocorrência de acidentes de trânsito, o álcool também está entre as substâncias utilizadas pelos criminosos para a prática de crimes sexuais, conforme alerta a Polícia Científica de Sergipe. “Nos casos de violência sexual, a substância psicoativa mais utilizada para o cometimento desses crimes é o álcool”, enfatizou o perito criminoso Ricardo Leal.

Isso porque o efeito do álcool no organismo humano – que pode ser combinado com outras substâncias – cria um cenário favorável às violências sexuais. “Em muitos casos de violência sexual, onde a gente analisa amostras de sangue e de urina, a gente consegue detectar álcool. Ou seja, o álcool, também associado a outras substâncias, pode ter deixado a vítima em condição de vulnerabilidade”, relatou o perito da IAPF.

Bebidas adulteradas

Além do próprio álcool, os riscos de acidentes de trânsito e crimes sexuais ainda podem ser potencializados pela adulteração das bebidas, conforme concluído o perito criminal. “Se for uma bebida adulterada com a finalidade de, por exemplo, cometer crime sexual, há substância que normalmente são chamadas de drogas facilitadoras de crimes, que potencializam os efeitos do álcool no organismo humano”, finalizou Ricardo Leal.

Fonte: SSP/SE