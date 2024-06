Perseguição termina com suspeito e refém baleados perto de escola, em Aracaju

Um homem, suspeito de roubar o carro de um motorista de aplicativo, foi preso um dia depois do crime, após ser perseguido e fazer uma vítima refém nesta quinta-feira (27). O caso ocorreu próximo a uma escola, no bairro América, em Aracaju.

De acordo com a Polícia Militar, durante a fuga, houve troca de tiros e o suspeito fez um homem refém; ambos foram atingidos por disparos de arma de fogo. Eles foram levados para o Hospital de Urgências de Sergipe (Huse). O estado de saúde deles não foi divulgado.

Roubo do carro

O caso começou após um motorista de aplicativo denunciar que teve o carro roubado na noite desta quarta, no Parque dos Farois, em Nossa Senhora do Socorro. Os policiais realizaram buscas no momento, mas não encontraram o veículo.

Apenas na manhã desta quinta, a PM foi informada de que o mesmo veículo foi visto em alta velocidade e realizando ultrapassagens perigosas na Zona Norte de Aracaju. Ao chegar próximo da Rodoviária Nova, o suspeito abandonou o veículo e correu em direção ao colégio estadual, no Bairro América.

Fonte: G1/SE