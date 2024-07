Pesquisa aponta crescimento e consolidação da liderança de Rafaela de Hilda em Lagarto

A mais recente pesquisa eleitoral realizada em Lagarto e divulgada pela TV Atalaia no último 27 de junho revela um cenário de crescimento e consolidação da liderança da pré-candidata Rafaela de Hilda (Republicanos). A pesquisa induzida, que mede a intenção de voto dos eleitores, mostra Rafaela de Hilda com 38% das intenções de voto, destacando-se como a favorita na corrida pela prefeitura do município.

Em segundo lugar, aparece Sérgio Reis com 31,1%, seguido por Valmir Monteiro com 17,5%. Um total de 11,2% dos entrevistados não souberam ou não responderam, enquanto 2,2% declararam voto nulo ou branco. Esses números indicam uma clara preferência da população por Rafaela de Hilda.

Além da liderança nas intenções de voto, a pesquisa também trouxe dados sobre a rejeição dos pré-candidatos. Nesse quesito, Sérgio Reis lidera com 29,6% de rejeição, o que pode representar um desafio significativo para sua campanha. Valmir Monteiro aparece em seguida com 27% de rejeição, enquanto Rafaela de Hilda tem uma taxa de rejeição significativamente menor, de 19,4%.

Os dados da pesquisa de rejeição ainda mostram que 22,7% dos entrevistados não souberam ou não responderam e 1,3% declararam voto nulo ou branco. A pesquisa foi realizada pelo Instituto de Pesquisa Consultoria Técnica de Serviços no Estado de Sergipe, registrada sob o n° SE 00452/2024 no TSE, com 596 entrevistados e margem de erro de 4%.