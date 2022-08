Pesquisa da Record TV mostra Fábio Mitidieri fora da liderança pelo Governo de Sergipe

Diferente dos últimos levantamentos que têm sido divulgados em Sergipe, a pesquisa Real Big Data, publicada pela Record TV, na última segunda-feira, 8, coloca o candidato Fábio Mitidieri – do grupo liderado pelo governador Belivaldo Chagas – em terceiro lugar, ou seja, longe da liderança da corrida pelo Governo de Sergipe.

Na pesquisa espontânea, em que não são apresentados os nomes dos candidatos, Valmir de Francisquinho aparece com 11% das intenções de voto e é seguido por Rogério Carvalho (PT) e Fábio Mitidieri (PSD), ambos aparecem com 7% das intenções de voto.

Na pesquisa estimulada, em que é apresentada uma lista de candidatos, Francisquinho tem 26% das intenções de voto, contra 18% de Carvalho, 17% de Mitidieri e 7% de Alessandro Vieira (PSDB). O candidato petista só aparece na liderança em um cenário sem Francisquinho. Nesse caso, ele teria 22% contra 21% de Mitidieri.

A pesquisa perguntou também sobre as intenções de voto para os candidatos ao Senado pelo estado de Sergipe. Danielle Garcia (Podemos) e Valadares Filho (PSB) estão empatados na liderança, com 13%. Em seguida aparece Eduardo Amorim (PL), com 11%, e André Moura (União Brasil), logo abaixo com 10%.

A pesquisa ouviu 1.500 pessoas por telefone, nos dias 5 e 6 de agosto de 2022. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. O levantamento foi encomendado pela Record TV e registrado sob número SE-07619/2022.