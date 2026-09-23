Pesquisa ECM: Fábio chega a 56,5% dos votos válidos e mantém vantagem sobre Valmir

Levantamento realizado em setembro mostra governador à frente nos cenários estimulado e espontâneo

O governador Fábio Mitidieri (PSD) aparece com 56,5 % dos votos válidos na disputa pelo Governo de Sergipe, segundo nova pesquisa do Instituto ECM Sergipe, divulgada nesta terça-feira, 22.

Valmir de Francisquinho registra 32,7%. Ricardo Marques aparece com 6,39%, seguido por Dr. Helton (1,74%), Taty Cristina (1,58%) e Emanuel Cacho (1%).

No cenário induzido, Fábio tem 45,4% dos votos e Valmir tem 26,27%. Já no cenário espontâneo, quando os nomes dos candidatos não são apresentados aos entrevistados, Fábio registra 44,87%, contra 24,47% de Valmir. A diferença chega a 20,4 pontos percentuais.

Ricardo Marques tem 2,93%, Dr. Helton 1,2%, Emanuel Cacho 0,6% e Taty Cristina 0,27%.

Pesquisa

O novo levantamento ouviu 1.500 eleitores de 30 municípios sergipanos entre os dias 16 e 19 de setembro.

A pesquisa tem margem de erro de 2,53 pontos percentuais e nível de confiança de 95%. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número SE-06147/2026.

Fonte: Assessoria de Comunicação