Pesquisa França: Fábio chega a 54,1% dos votos válidos e vence no 1º turno

Mais uma pesquisa eleitoral indica a possibilidade de a disputa pelo Governo de Sergipe ser definida ainda no primeiro turno. Levantamento do Instituto França, divulgado nesta segunda-feira, 28, mostra Fábio Mitidieri com 54,1% dos votos válidos.
Na conversão para votos válidos, que desconsidera brancos, nulos e indecisos, Valmir de Francisquinho aparece com 38,1%, seguido por Ricardo Marques, com 6,1%. Dr. Helton, Taty Cristina de Jesus e Emanuel Cacho registram menos de 1% cada.
No cenário estimulado, considerando o total de entrevistados, Fábio também lidera, com 42,18% das intenções de voto, contra 29,69% de Valmir.
Pesquisa
O Instituto França ouviu 1.300 eleitores de Sergipe, em entrevistas presenciais realizadas entre os dias 24 e 26 de setembro.