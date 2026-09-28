Pesquisa França: Fábio chega a 54,1% dos votos válidos e vence no 1º turno

Mais uma pesquisa eleitoral indica a possibilidade de a disputa pelo Governo de Sergipe ser definida ainda no primeiro turno. Levantamento do Instituto França, divulgado nesta segunda-feira, 28, mostra Fábio Mitidieri com 54,1% dos votos válidos.

Na conversão para votos válidos, que desconsidera brancos, nulos e indecisos, Valmir de Francisquinho aparece com 38,1%, seguido por Ricardo Marques, com 6,1%. Dr. Helton, Taty Cristina de Jesus e Emanuel Cacho registram menos de 1% cada.

No cenário estimulado, considerando o total de entrevistados, Fábio também lidera, com 42,18% das intenções de voto, contra 29,69% de Valmir.

Ricardo Marques aparece com 4,77%, Dr. Helton com 0,55%, Taty Cristina de Jesus com 0,48% e Emanuel Cacho com 0,35%. Os que não souberam ou não responderam somam 15,52%, enquanto brancos e nulos representam 6,47%.

A liderança se repete na pesquisa espontânea, quando os entrevistados dizem em quem pretendem votar sem que os nomes dos candidatos sejam apresentados.

Nesse cenário, Fábio tem 32,89%, contra 19,01% de Valmir, uma diferença de 13,88 pontos percentuais. Ricardo Marques aparece com 2,11%. Pesquisa O Instituto França ouviu 1.300 eleitores de Sergipe, em entrevistas presenciais realizadas entre os dias 24 e 26 de setembro. A margem de erro é de 2,7 pontos percentuais, para mais ou para menos, e o intervalo de confiança é de 95%. O levantamento está registrado na Justiça Eleitoral sob o número SE-01807/2026.

Fonte: Assessoria de Comunicação