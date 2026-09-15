Pesquisa França: Fábio chega a 57,5% dos votos válidos e vantagem contra Valmir é de 20 pontos

O governador e candidato à reeleição Fábio Mitidieri (PSD) tem 57,5% dos votos válidos em Sergipe, contra 36,7% de Valmir, abrindo uma diferença de mais de 20 pontos percentuais. Os dados são da pesquisa do Instituto França, divulgada nesta segunda-feira, 14.

No cenário estimulado, quando os entrevistados recebem uma lista de candidatos, Fábio aparece com 42,41% das intenções de voto. Valmir de Francisquinho registra 27%, enquanto Ricardo Marques soma 2,84%. Emanuel Cacho tem 0,63%, Taty Cristina 0,52% e Dr. Helton 0,23%.

No confronto direto de segundo turno, Fábio também mantém vantagem. O governador aparece com 45,84% das intenções de voto, contra 31,54% de Valmir, uma diferença de 14,3 pontos percentuais.

Com o desempenho positivo nos votos válidos, Fábio permanece em primeiro lugar e segue em posição de ser reeleito no primeiro turno, de acordo com o levantamento. Os dados confirmam o quadro positivo retratado por institutos locais e nacionais, como Quaest, Veritá, Real Time Big Data, W1 e ECM Sergipe.

Pesquisa

O novo levantamento do Instituto França foi realizado entre os dias 8 e 10 de setembro de 2026, com 1.300 eleitores de todas as regiões de Sergipe. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número SE-08275/2026.

O levantamento possui intervalo de confiança de 95% e margem de erro de 2,7 pontos percentuais, para mais ou para menos.

Fonte: Assessria de Comunicação