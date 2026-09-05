Pesquisa RealTime Big Data amplia liderança de Fábio na disputa pelo Governo de Sergipe

Nova pesquisa do instituto RealTime Big Data divulgada na última sexta-feira, 04, aponta o crescimento e liderança do governador Fábio Mitidieri (PSD) na disputa pelo Governo de Sergipe, com cenário favorável tanto no primeiro quanto em uma eventual disputa de segundo turno.

Na pesquisa estimulada, Fábio aparece com 45%, contra 37% de Valmir de Francisquinho (Republicanos), uma diferença de 8 pontos percentuais. Ricardo Marques (PL) registra 9%; Emanuel Cacho (PSDB), 2%. Brancos e nulos somam 4%, enquanto 3% não souberam ou não responderam. Os candidatos Dr. Helton (PSOL) e Taty Cristina de Jesus (DC) não pontuaram.

A pesquisa também avaliou a gestão do governador. Fábio Mitidieri tem aprovação de 70% dos entrevistados, contra 29% de desaprovação e 1% que não souberam ou não responderam.

Levantamento

A pesquisa RealTime Big Data ouviu 1.600 eleitores sergipanos, entre os dias 31 de agosto e 3 de setembro de 2026. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, com índice de confiança de 95%. O levantamento está registrado sob o número SE-05776/2026 no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Fonte: Assessoria de Comunicação