Pesquisa reforça liderança de Gustinho Ribeiro na disputa para deputado federal

Pesquisa do Instituto de Pesquisa Consultoria Técnica de Serviços no Estado de Sergipe – CTAS aponta que o deputado federal Gustinho Ribeiro (Republicanos) lidera a intenção de votos dos sergipanos para a Câmara Federal na eleição deste ano. Os dados, divulgados na última segunda-feira, 4, foram registrados no Tribunal Superior Eleitoral – TSE com o número SE-06725/2022.

“Mais uma pesquisa em que o nosso nome aparece na liderança de intenção de votos para o cargo de deputado federal. Recebo com alegria estes números, que mostram, acima de tudo, um reconhecimento ao nosso trabalho em Brasília pelo desenvolvimento do nosso estado e também dos municípios”, afirma Gustinho.

O deputado ressalta que segue atuando no Congresso para que mais benefícios cheguem aos sergipanos. “Já foram vários municípios contemplados com recursos que destinamos e que proporcionaram melhorias em diversas áreas”, salienta o parlamentar.

“É mais qualidade de vida para os cidadãos que, como mostram a pesquisa, estão satisfeitos com a nossa atuação enquanto representante do estado na Câmara Federal”, complementa Gustinho Ribeiro.