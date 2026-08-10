Pessoas com fibromialgia participam de encontro sobre pesquisa e cuidados em saúde em Lagarto

A Prefeitura de Lagarto, por meio da Secretaria Municipal da Inclusão e Cidadania (Seminc) e da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Empreendedorismo (Semdee), em parceria com a Universidade Federal de Sergipe (UFS), realizou, no último sábado, 08, um encontro com pessoas com fibromialgia do município. A atividade aconteceu no auditório do Centro Administrativo e teve como tema “Perfil cognitivo e auditivo em pessoas com fibromialgia”.

A iniciativa teve como objetivo aproximar o público da pesquisa desenvolvida pela UFS e ampliar o diálogo sobre ações voltadas às pessoas com fibromialgia. Durante o encontro, foram apresentados detalhes do estudo que busca analisar o perfil cognitivo e auditivo desse público, além da possibilidade de cadastro para participação nas avaliações relacionadas à pesquisa.

A secretária municipal da Inclusão e Cidadania, Lissandra Machado, destacou a importância da parceria com a universidade para o fortalecimento das políticas públicas voltadas à saúde e à inclusão. “Esse projeto tem como objetivo fazer um estudo cognitivo e auditivo das pessoas com fibromialgia, permitindo uma análise do perfil desse público. A parceria com a UFS é de grande relevância porque fortalece as ações públicas na área da saúde e da inclusão dessas pessoas.”

A coordenadora da Fibromialgia em Lagarto, Eugênia Santos, também ressaltou a importância da iniciativa para ampliar o conhecimento e contribuir com a qualidade de vida desse público. “Essa parceria da UFS com a Secretaria Municipal de Saúde e a Secretaria da Inclusão visa à qualidade de vida das pessoas com fibromialgia. Também busca ampliar o conhecimento e tudo que possa ajudar e auxiliar na qualidade de vida dessas pessoas. Estamos sempre buscando melhorias.”

Durante a ação, os participantes acompanharam a palestra do fonoaudiólogo e mestrando da UFS, Danilo Telles, responsável pela apresentação do tema “Perfil cognitivo e auditivo em pessoas com fibromialgia”. Durante a exposição, ele explicou a proposta da pesquisa desenvolvida pela universidade e apresentou informações sobre a avaliação que será realizada com pessoas com fibromialgia. “Hoje esse encontro é para apresentar às pessoas com fibromialgia o que estamos desenvolvendo na UFS, que é um mapeamento do perfil cognitivo e auditivo de pacientes com fibromialgia. Se você tem fibromialgia e quer fazer uma avaliação, nos procure, porque isso vai nos ajudar muito.”

Para Carla Souza, uma das participantes do encontro, a possibilidade de integrar a pesquisa representa uma oportunidade de contribuir para o conhecimento sobre a fibromialgia e para a busca por melhores cuidados. “Estamos muito ansiosos para participar dessa pesquisa, porque é um trabalho muito importante. Esperamos que ela possa contribuir para novas possibilidades de tratamento, para a nossa recuperação e para o nosso bem-estar.”

A programação também possibilitou a escuta das principais demandas das participantes. Por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Empreendedorismo (Semdee), o encontro abriu espaço para conversar sobre qualificação profissional, cursos e capacitações que possam contribuir para a autonomia e a geração de renda das pessoas com fibromialgia. A partir das necessidades identificadas, a Secretaria pretende buscar parcerias com instituições como o Sebrae e o Governo do Estado para ampliar essas oportunidades.

O secretário executivo da Semdee, Genildo da Souza Cruz, conhecido como Nininho da Bolo Bom, explicou que a qualificação pode contribuir tanto para a autonomia financeira quanto para o bem-estar das participantes. “Estamos aqui para conversar sobre a importância da qualificação, de ser um profissional e de ter uma ocupação. Quando você se qualifica, gera receita e renda. Também ocupa a mente, ajuda muito e proporciona bem-estar. Fazer as coisas com amor gera resultado.”

A iniciativa reforça a importância da parceria entre Prefeitura de Lagarto e UFS na construção de ações voltadas às pessoas com fibromialgia, unindo pesquisa, escuta das demandas da população e busca por alternativas que contribuam para a saúde, inclusão, autonomia e qualidade de vida.

Fonte: Prefeitura de Lagarto