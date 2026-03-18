PF abre inquérito para apurar crimes em preços abusivos de combustíveis

A Polícia Federal instaurou na última terça-feira, 17, um inquérito policial para apurar possíveis práticas abusivas na formação de preços de combustíveis em postos de todo o país.

A investigação foi iniciada após o recebimento de informações da Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) e da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), que identificaram indícios de elevação de preços sem justificativa compatível com os custos do setor.

A investigação tem por objetivo apurar a prática de condutas que afetam de forma ampla o mercado de combustíveis e que podem comprometer a regularidade da ordem econômica, tendo em vista a identificação de práticas abusivas em diversos estados da federação, o que exige repressão uniforme, em âmbito nacional.

Tais condutas podem configurar, em tese, a prática de crimes tipificados nas leis 8.137/1990 e 1.521/1951, com penas que podem chegar a 5 anos de reclusão e 10 anos de detenção, respectivamente.

Diligências preliminares já foram realizadas, com destaque para a interlocução direta com órgãos do MJSP (SENACON; SENASP) e com a ANP, além da requisição de informações ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e aos PROCON dos 27 estados da federação.

Fonte: Agência GOV