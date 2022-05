PF apreende 50 quilos de crack em caminhão com carga de doce na BR-101

Na noite da última segunda-feira, 02, a Policia Federal de Sergipe apreendeu cerca de 50 quilos de crack em caminhão-baú que passava pela BR-101. A droga estava escondida no meio das caixas de doces.

A PF recebeu a informação de que o crack seria distribuído, além do município sergipano de Japaratuba, aos estados da Bahia, Alagoas e Pernambuco.

Com as investigações, por volta das vinte horas, os policiais identificaram e apreenderam o veiculo, um caminhão-baú com placa do Estado do Pará. O veiculo estava sendo conduzido por um homem de 38 anos, natural do Estado de Goiás.

Ele foi conduzido a Superintendência da Policia Federal em Sergipe, onde foi autuado por trafico interestadual de drogas, e encaminhado ao sistema penitenciário do Estado.

Fonte: PF SE