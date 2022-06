PF apreende mais de 50 pistolas dentro de carro

Policiais federais apreenderam 51 pistolas durante abordagem a um veículo na madrugada desta sexta-feira, 17, na rodovia Presidente Dutra (BR-116).

Segundo a Polícia Federal (PF), o armamento estava escondido dentro do tanque de combustível do carro.

A ação ocorreu em Piraí, no sul do estado, com o apoio de dois cães farejadores. Além das pistolas, foram encontrados diversos carregadores, que seriam entregues no Rio de Janeiro.

O motorista, um homem de 30 anos, foi preso em flagrante e responderá por comércio ilegal de arma de fogo.

Fonte: Agência Brasil