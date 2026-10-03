PF apreende meio milhão de reais durante investigação eleitoral em Sergipe

Na última sexta-feira, 02, a Polícia Federal apreendeu R$500 mil em espécie, em Aracaju/SE, logo após uma pessoa ter realizado um saque em agência bancária da capital, sob a suspeita de utilização ilícita de recursos para favorecimento de campanha eleitoral de determinado candidato a cargo eletivo.

Após o recebimento de informações sobre movimentação financeira suspeita, os policiais federais realizaram diligências e confirmaram o saque. Além do dinheiro em espécie sacado, também foi encontrado R$ 5.700 reais em posse do suspeito, tendo sido todo o numerário apreendido, juntamente com o aparelho celular, que será submetido à análise pericial para subsidiar o aprofundamento das investigações.

A Polícia Federal prossegue com as diligências para esclarecer os fatos e para verificar a eventual prática dos crimes de falsidade ideológica eleitoral e corrupção eleitoral.

Fonte: Polícia Federal