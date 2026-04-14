PF apura desvio de recursos públicos em obra de escola estadual em Sergipe

A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira, 14,a Operação Warren, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa envolvida no desvio de recursos públicos federais destinados à reforma e à ampliação de uma escola estadual em Sergipe. A ação mobilizou 16 policiais federais para o cumprimento de cinco mandados de busca e apreensão no município de Aracaju/SE.

A diligência teve início a partir de auditoria realizada pela Companhia Estadual de Habitação e Obras Públicas, que identificou divergências entre os valores pagos e o efetivo avanço da obra.

Segundo as investigações, o grupo fraudava medições e documentos para simular a execução de serviços que não ocorriam na prática. Com a liberação dos pagamentos indevidos, os recursos eram transferidos para pessoas físicas e jurídicas ligadas ao esquema para ocultar a origem ilícita. O prejuízo aos cofres públicos é estimado em mais de R$ 1 milhão.

O esquema contava com a participação de empresários, de um servidor público responsável pela fiscalização da obra e de interpostos utilizados para a movimentação financeira.

Os investigados poderão responder pelos crimes de organização criminosa, de desvio de recursos públicos, de fraude na execução de contrato administrativo, de corrupção, de lavagem de dinheiro e de falsidade ideológica.

Fonte: PF