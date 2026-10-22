PF atua no combate a crimes eleitorais durante o segundo turno das Eleições 2026

A Polícia Federal atua, no âmbito de suas atribuições legais, na prevenção e na repressão a crimes eleitorais e na apuração de fatos de competência da Justiça Eleitoral durante as Eleições Gerais de 2026.

No próximo domingo, 25, data do segundo turno, a PF manterá atuação em todo o país para atendimento de ocorrências relacionadas às suas atribuições, em articulação com a Justiça Eleitoral e com os demais órgãos envolvidos na segurança do pleito.

A atuação da Polícia Federal em matéria eleitoral envolve diferentes áreas da instituição, de acordo com a natureza de cada ocorrência, incluindo atividades de polícia judiciária, de inteligência, de combate a crimes cibernéticos e de perícia criminal.

Dados de 2026

Até às 8h da última quarta-feira, 21, a Polícia Federal havia instaurado 1.538 inquéritos policiais relacionados a crimes eleitorais ao longo de 2026. Na mesma data, havia 2.429 inquéritos em andamento.

No período, foram deflagradas 89 operações relacionadas a crimes eleitorais.

Entre as investigações, estão casos de violência política de gênero e raça. Até 21 de outubro, havia 102 inquéritos em andamento relacionados ao crime previsto no art. 326-B do Código Eleitoral, dos quais 85 foram instaurados em 2026.

O valor total de bens apreendidos em ações relacionadas a crimes eleitorais alcançou R$ 51,6 milhões, dos quais, aproximadamente, R$ 31,6 milhões correspondem a dinheiro em espécie.

Os números são dinâmicos e podem sofrer alterações em razão de novas ocorrências, investigações e atualizações dos sistemas da instituição.

Comunicação de possíveis crimes

O cidadão que tiver conhecimento de possível crime de atribuição da Polícia Federal pode encaminhar as informações por meio do Comunica PF, disponível no site da instituição, ou presencialmente em qualquer unidade da Polícia Federal.

Para que a informação possa ser analisada de forma mais ágil, é importante apresentar o máximo de detalhes possível: quem praticou a conduta, o que ocorreu, quando e onde aconteceu e, sempre que disponíveis, elementos que possam contribuir para a apuração.

Documentos, fotografias, vídeos, áudios, mensagens e outros registros relacionados ao fato podem auxiliar na análise. No caso de ocorrências no ambiente digital, é importante preservar os elementos disponíveis, como capturas de tela, e-mails, áudios, mensagens e informações sobre os perfis ou conteúdos envolvidos.

As informações recebidas são analisadas pela autoridade competente para verificar a existência de indícios da prática de crime e a adoção das providências cabíveis.

Crimes no ambiente digital

A atuação da PF também alcança possíveis crimes eleitorais praticados no ambiente digital, quando presentes os requisitos legais para sua atuação.

Situações envolvendo conteúdos produzidos ou manipulados com auxílio de inteligência artificial, como imagens, vídeos ou áudios, são analisadas de acordo com as circunstâncias de cada caso e com a eventual existência de indícios de crime.

A utilização de inteligência artificial ou a circulação de determinado conteúdo, isoladamente, não caracteriza necessariamente ilícito penal. Eventuais medidas investigativas ou judiciais são adotadas conforme a legislação aplicável e as características de cada caso.

A Polícia Federal permanecerá mobilizada durante o segundo turno para o cumprimento de suas atribuições legais e para o atendimento das ocorrências de sua competência.

Fonte: Polícia Federal