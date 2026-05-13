PF combate desmatamento e venda ilegal de terras da União em Sergipe

A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira, 13, a Operação Heredia, com o objetivo de desarticular um grupo investigado por promover desmatamento, parcelamento irregular e comercialização ilegal de terrenos em área de Reserva Legal pertencente à União, localizada no município de Santo Amaro das Brotas/SE.

A operação, que contou com apoio do INCRA, mobilizou 20 policiais federais para o cumprimento de cinco mandados de busca e apreensão em Aracaju, Barra dos Coqueiros, e Santo Amaro das Brotas.

As investigações apontaram que um policial reformado, em conjunto com outros indivíduos, teria criado uma associação sob o pretexto de defender interesses de ocupantes da reserva legal. Segundo apurado, o grupo promovia o desmatamento da área, a demarcação irregular de lotes e a comercialização dos terrenos mediante promessa de futura regularização fundiária.

As apurações indicam ainda que pessoas que se recusavam a aderir à associação ou a realizar pagamentos eram alvo de ameaças.

Os investigados poderão responder pelos crimes de desmatamento em terras públicas, parcelamento ilegal do solo e invasão de terras da União. As penas máximas somadas podem chegar a 11 anos de reclusão.

Fonte: Polícia Federal