Em Sergipe, PF apreende droga em ônibus interestadual

Na madrugada de hoje, a Polícia Federal em Sergipe apreendeu cerca de 12 kg (doze quilogramas) de Maconha Prensada. A droga estava sendo transportada no compartimento de bagagens de um ônibus, que fazia transporte interestadual de passageiros.

A PF realizou uma Operação de Barreira Policial, na BR 101, nas proximidades da cidade de Umbaúba/SE, quando parou o referido Ônibus Interestadual, que fazia o trajeto do Estado de São Paulo para o Estado de Sergipe. Ao realizar uma revista minuciosa no compartimento de bagagens, os Policiais Federais encontraram uma mala com a droga. O passageiro, dono da mala, um jovem de 22 (vinte e dois) anos de idade, natural da cidade de Itabaiana/SE, foi identificado, preso em flagrante delito e encaminhado à sede da Polícia Federal em Sergipe para serem tomadas as medidas legais cabíveis.

Nesse ano, a PF de Sergipe já realizou apreensão de drogas em 03 (três) ônibus que faziam trajeto interestadual e trafegavam pela BR 101. A primeira apreensão foi no mês de março, na cidade de Umbaúba/SE, cerca de 10kg (dez quilogramas) de Cocaína e 03kg (três quilogramas) de Skank, o ônibus fazia o trajeto do Estado de São Paulo para o Estado da Paraíba. A segunda apreensão foi no mês de maio, na cidade de Nossa Senhora do Socorro/SE, cerca de 05 kg (cinco quilogramas) de Pasta Base de Cocaína, o ônibus fazia o trajeto do Distrito Federal para o Estado do Rio Grande do Norte.

A PF de Sergipe, através da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) continuará realizando Operações Policiais, com o objetivo de reprimir o tráfico de drogas em ônibus interestaduais, que trafegam nas rodovias do Estado.

Fonte: Polícia Federal