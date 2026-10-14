PF e CGU investigam suspeitas de fraude em contratos da saúde em Sergipe

A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira, 14, a Operação Dirus, para investigar suspeitas de direcionamento de chamamentos públicos e desvio de recursos públicos da saúde no município de Nossa Senhora do Socorro/SE. A ação cumpriu 32 mandados de busca e apreensão em Sergipe, Rio de Janeiro, São Paulo, Ceará e Paraíba.

Os mandados foram cumpridos nas sedes de organizações sociais e de empresas envolvidas e nas residências dos investigados, situadas nos Municípios de Aracaju/SE, Nossa Senhora do Socorro/SE, Canindé de São Francisco/SE, Rio de Janeiro/RJ, Barretos/SP, Colina/SP, Fortaleza/CE, Aquiraz/CE, Eusébio/CE, Campina Grande/PB, Serra Branca/PB e Pedra Lavrada/PB.

A investigação apura possíveis irregularidades na contratação de duas organizações sociais para a gestão de unidades de saúde do município de Nossa Senhora do Socorro, incluindo o hospital de campanha montado durante a pandemia de Covid-19, em 2020, e uma Unidade de Pronto Atendimento – UPA do Município, entre 2020 e 2026. Há indícios de superfaturamento e de subcontratação de serviços por meio de empresas vinculadas a pessoas ligadas aos próprios gestores das organizações.

O prejuízo estimado é de R$ 15,6 milhões. A operação também prevê o bloqueio e o sequestro de bens e valores até esse limite.

A investigação teve início a partir de uma auditoria da Controladoria-Geral da União (CGU) que encontrou suspeitas de superfaturamentos e malversação de dinheiro público. A operação é fruto de um trabalho integrado entre a Polícia Federal, a CGU e o Ministério Público Federal (MPF).

Os investigados poderão responder, conforme a participação de cada um e os elementos apurados, pelos crimes de organização criminosa, fraude em licitação, peculato, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro.

Fonte: Polícia Federal