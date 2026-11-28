A Força-tarefa de Identificação de Vítimas da Polícia Federal, com apoio da INTERPOL, identificou 112 vítimas e 10 possíveis autores de crimes de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes no ambiente digital.

Realizada entre os dias 23 e 27/11, na Superintendência Regional da Polícia Federal em Sergipe, a iniciativa reuniu 32 policiais federais de diferentes estados brasileiros.

Os participantes são especializados na análise de materiais relacionados a esses crimes. A presença de profissionais de diferentes países fortaleceu a cooperação internacional e o intercâmbio de conhecimentos no trabalho de identificação de vítimas.

Identificação das vítimas e continuidade das investigações

Com a identificação das vítimas, o trabalho terá continuidade nas unidades da Polícia Federal responsáveis pelas respectivas regiões. Nas próximas semanas, as equipes participantes irão elaborar Informações de Polícia Judiciária (IPJs) individualizadas, reunindo os dados necessários à identificação e à qualificação das vítimas, bem como dos possíveis autores.

Os relatórios serão encaminhados às unidades competentes nos locais onde as vítimas ou os investigados foram identificados. A partir dessas informações, poderão ser instaurados inquéritos policiais e adotadas as medidas investigativas cabíveis, incluindo diligências para apurar os abusos e identificar os responsáveis.

A estimativa é que cerca de 90% dos casos analisados durante a força-tarefa resultem na instauração de investigações nas unidades locais. Assim, embora a etapa concentrada em Sergipe tenha sido concluída, as equipes continuarão trabalhando em seus estados de origem para formalizar e encaminhar as informações às autoridades responsáveis.

Fonte: Polícia Federal