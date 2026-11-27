A Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) prenderam, na última quinta-feira, 26, um homem procurado pela Justiça desde 2020. Contra ele havia um mandado de prisão preventiva expedido pela 2ª Vara Criminal de Camaçari/BA, por crimes de roubo majorado pelo concurso de pessoas, receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

A prisão foi realizada por equipes da PRF no km 105 da BR-101, em frente à Unidade Operacional de São Cristóvão/SE. Durante a abordagem a um ônibus que seguia da Paraíba para a Bahia, as equipes confirmaram a identidade do investigado e o encaminharam à autoridade policial competente.

A localização do homem foi resultado de trabalho de inteligência da Polícia Federal, que identificou a presença dele no estado e acompanhou o deslocamento de Aracaju para Salvador/BA. As informações foram compartilhadas com a PRF, permitindo o planejamento da abordagem.

Fonte: Polícia Federal